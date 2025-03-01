В Ташкенте, в квартире девятиэтажки на массиве Карасу-4, произошёл взрыв газа. Сообщается, что причиной стала попытка суицида. Среди пострадавших — двое детей, один из них скончался по пути в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

По предварительным данным, причиной взрыва стала попытка суицида одного из жителей квартиры. Гражданин открыл газ на кухне, после чего произошёл взрыв газовоздушной смеси и возгорание. Затем мужчина выбросился из окна и скончался.

Как сообщила пресс-служба управления по ЧС города. Вызов об этом поступил в дежурную часть 1 марта в 15:23.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты, а также сотрудники ГУВД, прокуратуры и столичного управления здравоохранения. Пожар был ликвидирован в 16:07.

Спасатели эвакуировали шесть человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи.

По данным хокимията Ташкента, в результате происшествия пострадали несколько человек (точные данные не приводятся), в том числе двое детей. Один ребёнок скончался по дороге в больницу, второй находится под наблюдением врачей.