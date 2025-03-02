  • 3 Марта, 00:32
  • BAIGENEWS

Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Московской области

Пострадали четыре человека.

Вчера, 22:55
АВТОР
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М-24 Вчера, 22:55
Вчера, 22:55
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Фото: М-24

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в торговом центре "Красный кит" в городском округе Мытищи Московской области. Пострадали не менее четыре человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Интерфакс".

"Пострадали четыре человека. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и на данный момент госпитализируются в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в воскресенье.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По данным следствия, у мужчины произошел конфликт с охраной одного из торговых центров. В результате мужчина произвёл несколько выстрелов, предположительно из травматического оружия. На место происшествия выехала следственная группа. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Стрелка задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

 

Видео: t.me/rt_russian

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