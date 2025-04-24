Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны признал гражданина Г. виновным в мелком хулиганстве за то, что он бегал по городу с ножом, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в одном из заведений быстрого питания. По данным суда, мужчина с ножом в руках выбежал на улицу и начал преследовать неизвестного. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали его в социальных сетях, что привлекло внимание полиции.

На суде Г. объяснил своё поведение испугом: в кафе к нему якобы подошли двое мужчин с угрозами, после чего он взял нож для самозащиты. Видеозапись и свидетельские показания подтвердили факт грубого нарушения общественного порядка.

Суд учёл раскаяние Г. и отсутствие ранее совершённых аналогичных правонарушений как смягчающие обстоятельства, однако отметил агрессивное поведение и явное неуважение к окружающим.

Мужчине назначили арест на 15 суоток. Постановление уже вступило в законную силу.