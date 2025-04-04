Мужчина упал в ущелье в Щучинске
Спасатели помогли мужчине, травмированному при падении в ущелье.
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
193Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС города Щучинска оказали помощь мужчине, получившему травму при падении в горном ущелье. Инцидент произошел в районе смотровой площадки "Телевышка", передаёт BaigeNews.kz.
На пульт 101 от службы скорой помощи (103) поступило сообщение о том, что в ущелье горы упал человек. Спасатели оперативно прибыли на место и, добравшись до смотровой площадки, спустили мужчину 1992 года рождения на носилках. Он получил травмы ног. После этого пострадавший был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
МЧС напоминает всем туристам и любителям горных походов о необходимости соблюдения мер безопасности в горах. В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется незамедлительно обращаться по номеру "112".
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