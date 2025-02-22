Мужчина упал в трёхметровый колодец в Актобе
Пострадавшего спасли сотрудники МЧС.
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
169Фото: скриншот с видео
В Актобе сотрудники МЧС спасли упавшего в колодец мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасательная операция развернулась в жилом массиве "Жанаконыс-2" района Астана.
"Мужчина 1960 года рождения провалился в открытый колодец глубиной около трёх метров и самостоятельно не смог выбраться. Спасатели МЧС оперативно прибыли и установили лестницу в колодец, после чего мужчина поднялся по ней. Спасённый доставлен домой", — говорится в сообщении.
Колодец закрыли крышкой, чтобы избежать несчастных случаев.