  • 22 Февраля, 13:52
  • BAIGENEWS

Мужчина упал в трёхметровый колодец в Актобе

Пострадавшего спасли сотрудники МЧС.

Сегодня, 12:06
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06
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Фото: скриншот с видео

В Актобе сотрудники МЧС спасли упавшего в колодец мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Спасательная операция развернулась в жилом массиве "Жанаконыс-2" района Астана. 

"Мужчина 1960 года рождения провалился в открытый колодец глубиной около трёх метров и самостоятельно не смог выбраться. Спасатели МЧС оперативно прибыли и установили лестницу в колодец, после чего мужчина поднялся по ней. Спасённый доставлен домой", — говорится в сообщении.

Колодец закрыли крышкой, чтобы избежать несчастных случаев.

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