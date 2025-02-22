В Актобе сотрудники МЧС спасли упавшего в колодец мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасательная операция развернулась в жилом массиве "Жанаконыс-2" района Астана.

"Мужчина 1960 года рождения провалился в открытый колодец глубиной около трёх метров и самостоятельно не смог выбраться. Спасатели МЧС оперативно прибыли и установили лестницу в колодец, после чего мужчина поднялся по ней. Спасённый доставлен домой", — говорится в сообщении.