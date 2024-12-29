Упавшего в колодец мужчину спасли в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Алматы вблизи железно-дорожного переезда в колодец теплотрассы по неосторожности упал мужчина. Оперативно прибывшие спасатели МЧС извлекли мужчину 1974 года рождения и передали сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.