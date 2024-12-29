  • 29 Декабря, 18:03
  • BAIGENEWS

Мужчина упал в колодец теплотрассы в Актобе

Спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам скрой помощи.

Сегодня, 16:52
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52
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Фото: МЧС РК

Упавшего в колодец мужчину спасли в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Алматы вблизи железно-дорожного переезда в колодец теплотрассы по неосторожности упал мужчина. Оперативно прибывшие спасатели МЧС извлекли мужчину 1974 года рождения и передали сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.

Мужчина упал в колодец теплотрассы в Актобе

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