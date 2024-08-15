Мужчина упал со строительных лесов в Астане
Вчера, 21:30
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Вчера, 21:30Вчера, 21:30
261Фото: pxhere.com
Мужчина сорвался со строительных лесов на уровне седьмого этажа в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл по улице Мангилик ел, 62/1.
"Службой скорой помощи в городскую многопрофильную больницу №2 доставлен мужчина 1990 года рождения. Диагностированы ушибы головного мозга, лёгких и левой почки, политравма, закрытые переломы рёбер, разных частей позвоночника. Проведено экстренное оперативное лечение, госпитализирован в отделение реанимации", - сообщили в Управлении здравоохранения.
Пациент находится в тяжёлом состоянии.
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