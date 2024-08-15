Мужчина упал со строительных лесов в Астане

Мужчина сорвался со строительных лесов на уровне седьмого этажа в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл по улице Мангилик ел, 62/1.

"Службой скорой помощи в городскую многопрофильную больницу №2 доставлен мужчина 1990 года рождения. Диагностированы ушибы головного мозга, лёгких и левой почки, политравма, закрытые переломы рёбер, разных частей позвоночника. Проведено экстренное оперативное лечение, госпитализирован в отделение реанимации", - сообщили в Управлении здравоохранения.

Пациент находится в тяжёлом состоянии.