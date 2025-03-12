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Мужчина упал с 20-метровой высоты в Петропавловске

Сегодня, 16:02
АВТОР
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nokia.md Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
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Фото: nokia.md

7 марта в Петропавловске на строительном объекте произошел несчастный случай, передаёт BaigeNews.kz.

29-летний мужчина упал с 20-метровой высоты и получил травмы.

"В связи с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ полицией начато досудебное расследование", - говорится в сообщении департамента полиции СКО.

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