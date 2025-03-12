Мужчина упал с 20-метровой высоты в Петропавловске
Сегодня, 16:02
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Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
182Фото: nokia.md
7 марта в Петропавловске на строительном объекте произошел несчастный случай, передаёт BaigeNews.kz.
29-летний мужчина упал с 20-метровой высоты и получил травмы.
"В связи с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ полицией начато досудебное расследование", - говорится в сообщении департамента полиции СКО.
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