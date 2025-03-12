7 марта в Петропавловске на строительном объекте произошел несчастный случай, передаёт BaigeNews.kz.

29-летний мужчина упал с 20-метровой высоты и получил травмы.

"В связи с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ полицией начато досудебное расследование", - говорится в сообщении департамента полиции СКО.