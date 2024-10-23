Мужчина умер в США после отравления бургером в McDonald's

Почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку, съев бургеры из ресторанов быстрого питания McDonald’s, один из пострадавших скончался, 10 госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), уточнив, что всего с 27 сентября зафиксировано 49 случаев отправления в десяти американских штатах.

"10 человек были госпитализированы, у одного пострадавшего развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо", - говорится в сообщении.

По информации инфекционистов, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер. Врачи уверены, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки гораздо выше, поскольку не все пострадавшие обращаются к врачу или сдают анализы на кишечные инфекции.

На фоне этих новостей акции McDonald’s на биржах упали более чем на 9%.