Мужчина умер после укуса прохожего в палец

51-летний житель Санкт-Петербурга Алексей в конце августа возвращался домой, шёл мимо детского сада на Народной улице и увидел мужчину, который вёл себя некрасиво. передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Он сделал ему замечание и показал неприличный жест. Тогда тот накинулся на Алексея и укусил его за палец. После этого у петербуржца осталась открытая рана, палец потемнел и распух. Спустя почти две недели он обратился к врачу. Из поликлиники Алексея сразу отправили в больницу на операцию, но он скончался в реанимации. Предварительно, смерть наступила от некротизирующей инфекции.