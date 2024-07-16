Мужчина умер после укуса клеща в Шымкенте

Житель Сайрамского района скончался в больнице Шымкента после укуса клеща. Он заразился конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), передаёт BaigeNews.

На сегодняшний день с диагнозом ККГЛ зарегистрировано 5 случаев, из них 3 взрослых и 2 детей.

Крымская–Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - острая вирусная природно-очаговая инфекционная особо опасное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и тяжёлым течением.

Опасность этого заболевания в том, что уровень смертности очень высок – в пределах 30-70%. В Республике Казахстан эндемичными по ККГЛ регионами являются Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и г. Шымкент, где расположены природные очаги инфекций. В естественной среде вирус присутствует в организме клещей и различных диких и домашних животных. Основным переносчиком заболевания являются иксодовые клещи. Клещи нападают на теплокровных животных и людей с наступлением тепла. В связи с чем ККГЛ чаще встречается при повышении активности клещей, т.е. сезонность весной (март-июнь) и осенью (сентябрь-октябрь).

Вирус ККГЛ передается людям либо при укусах зараженных клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных вовремя и сразу после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышленном и частном животноводстве (сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен, ветеринары, лица, ухаживающие за домашними сельскохозяйственными животными).