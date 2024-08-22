Мужчина умер после капельницы от похмелья

Жителю Казани, который вообще не пьет алкоголь, вместо оздоравливающего препарата с витаминами поставили капельницу от похмелья, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказала изданию супруга погибшего 30-летнего Виталия, все началось с того, что она увидела в соцсетях у знакомого косметолога рекламу капельниц с витаминами. Женщина страдала от сильных отеков после родов и решила, что это может помочь. Муж согласился прокапаться за компанию для поднятия иммунитета. Супруга заказала капельницы и препараты у той самой знакомой, которая на своей страничке называла себя "топовым косметологом".

Капать витамины косметолог приехала к паре лично в коттеджный поселок Тургай. По словам клиентов, девушка не поинтересовалась, на что жалуются супруги, имеются ли у них какие-то хронические заболевания или аллергия на препараты, якобы она просто вколола Виталию и его жене "специальный раствор" за восемь тысяч и уехала.

В этот же день супруги почувствовали себя плохо: у обоих поднялась температура, их стало рвать кровью.

Позже состояние жены стабилизировалось, а вот мужчину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице врачи попытались спасти Виталия, но не смогли: на второй день после процедуры он скончался от желудочно-кишечного кровотечения, развившегося на фоне гастрита (он у него был хроническим).

Позже, по словам Регины, выяснилось, что вместо оздоравливающего препарата с витаминками им поставили капельницу от похмелья, которую обычно делают алкоголикам и наркоманам. Супруга уверяет, что ее муж спиртное не пил и ничего не употреблял.

У погибшего осталось двое маленьких детей.

Жена Виталия уже несколько месяцев пытается привлечь косметолога к ответственности, но та продолжает свою деятельность.