Мужчина умер от укуса клеща в Шымкенте

В Шымкенте трое человек заразились конго-крымской геморрагической лихорадкой. Один из них скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как рассказали в городском управлении здравоохранения, двое пациентов получили лечение в инфекционной больнице и были выписаны домой. Врачи не смогли помочь лишь 61-летнему жителю Сайрамского района. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в отделение реанимации, через три дня больной умер.

Под подозрением находится ещё один человек, его анализы на конго-крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ) сейчас проверяют специалисты.

В Казахстане эндемичными по ККГЛ регионами являются Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и Шымкент, где расположены природные очаги инфекции. В естественной среде вирус присутствует в организме клещей и различных диких и домашних животных.

Основным переносчиком заболевания являются иксодовые клещи. ККГЛ передаётся людям либо при укусах заражённых клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и сразу после забоя.