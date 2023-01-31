Мужчина угрожал взорвать многоэтажку в Кокшетау

Фото: ktk.kz

В Кокшетау полицейские предотвратили взрыв в жилом доме. Поднять на воздух пятиэтажку угрожал местный житель. Нетрезвый мужчина закрылся в собственной квартире и открыл газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Всё началось с того, что нетрезвый мужчина разгуливал по подъезду с ножом и угрожал соседям. А когда на место прибыл наряд, закрылся в своей квартире, открыл газ и перерезал шланг, ведущий к газовой плите.

Жителей многоэтажки экстренно эвакуировали. Служба ЧС задействовала пять единиц техники и пожарную лестницу.

Квартиру подозреваемого брали штурмом. 25-летний мужчина до последнего не выпускал из рук нож и пытался спрятаться в одной из комнат.

Что стало причиной такой агрессии, выясняет следствие. Дело завели по статье "Угроза".