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Мужчина угрожал взорвать многоэтажку в Кокшетау
В Кокшетау полицейские предотвратили взрыв в жилом доме. Поднять на воздух пятиэтажку угрожал местный житель. Нетрезвый мужчина закрылся в собственной квартире и открыл газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Всё началось с того, что нетрезвый мужчина разгуливал по подъезду с ножом и угрожал соседям. А когда на место прибыл наряд, закрылся в своей квартире, открыл газ и перерезал шланг, ведущий к газовой плите.
Жителей многоэтажки экстренно эвакуировали. Служба ЧС задействовала пять единиц техники и пожарную лестницу.
Квартиру подозреваемого брали штурмом. 25-летний мужчина до последнего не выпускал из рук нож и пытался спрятаться в одной из комнат.
Что стало причиной такой агрессии, выясняет следствие. Дело завели по статье "Угроза".
"Эвакуировано 80 человек, в том числе 20 детей и двое лиц с инвалидностью. Сотрудники полиции через балкон поднялись в квартиру и задержали молодого человека. Он доставлен в наркологию для медицинского освидетельствования", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнара Пинчук.
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