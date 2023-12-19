  • 19 Декабря, 18:21
  • BAIGENEWS

Мужчина угрожал ружьём жене и сыну в Аксае

Сегодня, 17:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
357
Фото: polisia.kz

Досудебное расследование по статье "Угроза" начато департаментом полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина угрожал оружием своей жене и 20-летнему сыну. Об инциденте в полицию сообщила супруга.

"Выяснилось, что супруги проходят бракоразводный процесс. Сам подозреваемый пояснил, что жена ранее оформила на него несколько кредитов, из-за чего он и пошел на такой поступок.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 52-летний муж потерпевшей. Он был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

По данному факту ОП Бурлинского района ДП ЗКО начато досудебное расследование по ст.115 УК РК “Угроза”. Кроме того подозреваемый был привлечен к административной ответственности по ст.482 КоАП РК “Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия”.

Самое читаемое

Наверх