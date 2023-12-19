Мужчина угрожал ружьём жене и сыну в Аксае

Досудебное расследование по статье "Угроза" начато департаментом полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина угрожал оружием своей жене и 20-летнему сыну. Об инциденте в полицию сообщила супруга.

"Выяснилось, что супруги проходят бракоразводный процесс. Сам подозреваемый пояснил, что жена ранее оформила на него несколько кредитов, из-за чего он и пошел на такой поступок.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 52-летний муж потерпевшей. Он был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.