Мужчина угрожал ружьём жене и сыну в Аксае
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Досудебное расследование по статье "Угроза" начато департаментом полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина угрожал оружием своей жене и 20-летнему сыну. Об инциденте в полицию сообщила супруга.
"Выяснилось, что супруги проходят бракоразводный процесс. Сам подозреваемый пояснил, что жена ранее оформила на него несколько кредитов, из-за чего он и пошел на такой поступок.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 52-летний муж потерпевшей. Он был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.
По данному факту ОП Бурлинского района ДП ЗКО начато досудебное расследование по ст.115 УК РК “Угроза”. Кроме того подозреваемый был привлечен к административной ответственности по ст.482 КоАП РК “Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия”.
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