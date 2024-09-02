  • 2 Сентября, 13:44
  • BAIGENEWS

Мужчина угрожал ножом прихожанам мечети в Астане

Сегодня, 12:45
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
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Фото: кадр из видео

На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам, передаёт BaigeNews. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.

"36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится всесторонняя проверка всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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