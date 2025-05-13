Мужчина ударил продавца из-за отказа продать алкоголь в Актау
Другие покупатели за женщину не заступились.
Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
83Фото: astanatv.kz
В Актау мужчина с кулаками напал на продавца продуктового магазина. Он ударил женщину из-за отказа продавать алкоголь после 23 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Действие произошло в одном из придомовых магазинов. На кадрах, появившихся в Сети, заметно, как один из покупателей эмоционально что-то говорит продавцу, а в следующий момент он бьёт её кулаком в лицо, разворачивается и уходит. При этом ни мужчины, ни женщина, находящиеся в магазине, не заступились за пострадавшую.
Правонарушителя уже задержали.
"Подозреваемый задержан. Находится под подпиской о невыезде. Потерпевшая написала заявление. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.
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