  • 13 Мая, 21:55
  • BAIGENEWS

Мужчина ударил продавца из-за отказа продать алкоголь в Актау

Другие покупатели за женщину не заступились.

Сегодня, 21:23
АВТОР
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astanatv.kz Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: astanatv.kz

В Актау мужчина с кулаками напал на продавца продуктового магазина. Он ударил женщину из-за отказа продавать алкоголь после 23 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Действие произошло в одном из придомовых магазинов. На кадрах, появившихся в Сети, заметно, как один из покупателей эмоционально что-то говорит продавцу, а в следующий момент он бьёт её кулаком в лицо, разворачивается и уходит. При этом ни мужчины, ни женщина, находящиеся в магазине, не заступились за пострадавшую.

Правонарушителя уже задержали.

"Подозреваемый задержан. Находится под подпиской о невыезде. Потерпевшая написала заявление. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

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