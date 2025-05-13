В Актау мужчина с кулаками напал на продавца продуктового магазина. Он ударил женщину из-за отказа продавать алкоголь после 23 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Действие произошло в одном из придомовых магазинов. На кадрах, появившихся в Сети, заметно, как один из покупателей эмоционально что-то говорит продавцу, а в следующий момент он бьёт её кулаком в лицо, разворачивается и уходит. При этом ни мужчины, ни женщина, находящиеся в магазине, не заступились за пострадавшую.

Правонарушителя уже задержали.

"Подозреваемый задержан. Находится под подпиской о невыезде. Потерпевшая написала заявление. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.