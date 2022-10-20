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Мужчина убил женщину в обувном магазине Астаны Вчера, 23:35
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Мужчина убил женщину в обувном магазине Астаны

В Астане мужчина убил женщину в обувном магазине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Убийство произошло вечером 20 октября. После поступившего на канал 102 вызова на место незамедлительно выехал наряд полиции.

"В магазине за кассой на полу обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. От полученных травм 32-летняя гражданка скончалась до приезда скорой помощи. Установлено, что мужчина зашёл в обувной магазин и, подойдя к кассе, оттолкнул напарницу и напал с ножом на женщину", - сообщили в МВД.

Задержан 32-летний мужчина. Вещественное доказательство изъято. Назначены необходимые экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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#убийство #Астана
BaigeNews.kz
Вчера, 23:35
554
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