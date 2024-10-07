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Мужчина убил родителей и покончил с собой в Атырау

Сегодня, 15:27
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
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Фото: baigenews.kz

В Атырау расследуют чудовищные смерти троих человек. Найдены тела жителей 25, 58 и 65 лет, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, 25-летний мужчина совершил убийство своих родителей 65 и 58 лет и в последующем покончил с собой. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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