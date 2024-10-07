Мужчина убил родителей и покончил с собой в Атырау
Сегодня, 15:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
269Фото: baigenews.kz
В Атырау расследуют чудовищные смерти троих человек. Найдены тела жителей 25, 58 и 65 лет, передаёт BaigeNews.kz.
В департаменте полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, 25-летний мужчина совершил убийство своих родителей 65 и 58 лет и в последующем покончил с собой. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе ведомства.