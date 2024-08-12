Мужчина убил и расчленил женщину в лечебном центре

В Перу задержали гражданина Украины по подозрению в жестоком убийстве россиянки, передаёт BaigeNews со ссылкой на Вятка-на-Сети. Как сообщает издание Peru21, трагедия произошла 8 августа в оздоровительном центре Dos Mundos, расположенном в городе Юримагуас.

В день происшествия сотрудники центра услышали ужасные крики, доносившиеся из комнаты, где находились 38-летний украинец Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко. Мужчина запер женщину в помещении, избил её до смерти, а затем расчленил тело.

Когда полиция прибыла на место происшествия, перед ними предстала шокирующая картина: мужчина находился в неадекватном состоянии, рядом лежало окровавленное и расчленённое тело.

По заявлениям местной полиции, мужчина был под местным наркотиком аяуаской. При задержании он угрожал себе ножом и оказывал активное сопротивление, кусая полицейских.

По информации телеграмм-канала SHOT, Людмила Лазаренко приехала в Перу для изучения духовных практик и ритуалов у местного шамана.

Женщина родом из Владивостока, но последние девять лет обучалась у шамана и жила с мужем и двумя дочерьми-подростками в Таиланде, где открыла собственный лечебный центр. Несколько лет назад в России она познакомилась с основателем центра комплексного развития Dos Mundos, где и произошла трагедия.

Предполагается, что они оба участвовали в ретрите в центре Dos Mundos. До трагедии сотрудники центра никаких признаков конфликта между ними не замечали.

На судебном заседании прокурор потребовал поместить Кузьмина под стражу на девять месяцев на время расследования. Однако во время слушания обвиняемый потерял сознание и был госпитализирован, в результате чего заседание перенесли на следующий день.