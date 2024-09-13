Мужчина три года не мог доказать что является гражданином Казахстана

Суд взыскал 300 тысяч тенге с департамента полиции в пользу жителя Тараза, который три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В сентябре 2019 года мужчине отказали в замене удостоверения личности в ЦОНе.

"ЦОН указал на отметку в базе МВД об утрате им гражданства РК в связи с принятием российского гражданства. С 2019 года мужчина неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал. Таким образом, истец три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана", - сообщили в суде.

В ходе проверки в мае 2023 года МИД РФ сообщил, что истец по вопросам приобретения гражданства РФ не обращался, в информационных учётах МВД РФ сведений о принятии им гражданства не значится.

На основании этого письма и заключения служебного расследования департамент полиции отменил статус недействительности удостоверения личности мужчины.

В Таразский горсуд он обратился с иском о взыскании с департамента полиции трёх миллионов тенге компенсации морального вреда.

Представитель ответчика иск не признал, пояснив, что регистрация утраты гражданства произведена загранучреждением – Управлением Федеральной миграционной службы РФ.

"Вина ответчика в утрате истцом гражданства РК не установлена. Вместе с тем, суд пришёл к выводу о несвоевременном рассмотрении ответчиком обращений истца, в том числе непринятии сотрудниками полиции в течение более трёх лет необходимых мер по восстановлению его конституционных прав, повлекших длительное нахождение истца без определённого правового статуса и причинении в связи с этим нравственных страданий. С учётом этого требования истца удовлетворены частично: с департамента полиции взысканы 300 тысяч тенге компенсации морального вреда", - сообщили в суде.

Решение вступило в законную силу.