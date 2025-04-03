Мужчина сознался в жестоком убийстве в Таразе
Подозреваемый в убийстве в Таразе задержан в ходе масштабной операции.
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1 апреля текущего года сотрудники полиции в Таразе установили и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело с телесными повреждениями было обнаружено 31 марта в микрорайоне Жайлау областного центра, передаёт BaigeNews.kz.
Для раскрытия данного преступления была создана оперативная группа, которая провела значительный объем работы, направленной на установление местонахождения подозреваемого и сбор доказательств.
В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.
Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции, и расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что тело мужчины с разбитой головой нашли в сквере Тараза.
Позже полиция опровергла слухи о маньяке, разгуливающем по городу.
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