1 апреля текущего года сотрудники полиции в Таразе установили и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело с телесными повреждениями было обнаружено 31 марта в микрорайоне Жайлау областного центра, передаёт BaigeNews.kz.

Для раскрытия данного преступления была создана оперативная группа, которая провела значительный объем работы, направленной на установление местонахождения подозреваемого и сбор доказательств.

В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции, и расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что тело мужчины с разбитой головой нашли в сквере Тараза.

Позже полиция опровергла слухи о маньяке, разгуливающем по городу.