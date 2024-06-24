  • 24 Июня, 13:27
  • BAIGENEWS

Мужчина совершил убийство и сдался полиции в Акмолинской области

Сегодня, 12:33
АВТОР
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flickr.com Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: flickr.com

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления в Акмолинской области задержан и находится в изоляторе временного содержания, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Напомним, 15 июня в селе Зеренда в результате конфликта между двумя мужчинами, из гладкоствольного ружья был убит местный житель. После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.

В течение нескольких дней сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные и специальные мероприятия по обнаружению преступника. В результате 19 июня подозреваемый был вынужден явиться с повинной в отдел полиции.

По его словам причиной конфликта стали неприязненные отношения.

"В настоящее время досудебное расследование по факту убийства продолжается. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Оружие изъято и направлено на соответствующую экспертизу. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

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