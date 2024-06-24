Мужчина совершил убийство и сдался полиции в Акмолинской области

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления в Акмолинской области задержан и находится в изоляторе временного содержания, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Напомним, 15 июня в селе Зеренда в результате конфликта между двумя мужчинами, из гладкоствольного ружья был убит местный житель. После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.

В течение нескольких дней сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные и специальные мероприятия по обнаружению преступника. В результате 19 июня подозреваемый был вынужден явиться с повинной в отдел полиции.

По его словам причиной конфликта стали неприязненные отношения.