Мужчина совершил попытку суицида в Жанаозене

Происшествие случилось в микрорайоне Самал города Жанаозен, когда 33-летний мужчина после ссоры с женой совершил попытку суицида,

передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Сейчас он находится в больнице, куда поступил с тяжелой сочетанной политравмой.

"Врачи диагностировали открытый оскольчатый перелом диафиза левой бедренной кости, закрытый оскольчатый перелом диафиза правой бедренной кости со смещением отломков, ЗЧМТ, закрытую травму грудной клетки, травму живота, повреждение внутренних органов, резаную рану шеи и нижней трети левого предплечья, рваную рану левого бедра, травматический и геморрагический шок тяжелой степени", - сообщает издание.

Полицией зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств инцидента.