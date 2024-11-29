Мужчина совершил попытку суицида в Жанаозене
Он перерезал себе горло и спрыгнул с 4 этажа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Происшествие случилось в микрорайоне Самал города Жанаозен, когда 33-летний мужчина после ссоры с женой совершил попытку суицида,
передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.
Сейчас он находится в больнице, куда поступил с тяжелой сочетанной политравмой.
"Врачи диагностировали открытый оскольчатый перелом диафиза левой бедренной кости, закрытый оскольчатый перелом диафиза правой бедренной кости со смещением отломков, ЗЧМТ, закрытую травму грудной клетки, травму живота, повреждение внутренних органов, резаную рану шеи и нижней трети левого предплечья, рваную рану левого бедра, травматический и геморрагический шок тяжелой степени", - сообщает издание.
Полицией зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Казахстан и Россия договорились об использовании телефонных кодов +7
- ЭКО, пересадка волос и турпакет: что востребовано у китайских туристов в Казахстане
- Землетрясение зафиксировали в Казахстане
- Почему казахстанские хиты пропали из Instagram и Facebook
- Налоги, пенсии и пособия: Какие изменения ждут казахстанцев в 2025 году?