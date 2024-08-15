Мужчина совершал покупки с найденной банковской карты в Астане

В вечернее время жительница столицы, проверив баланс своей банковской карты, обнаружила, что с ее счета были списаны деньги на покупки, которые она не совершала, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. В ходе проведения ОПМ “Anti-Fraud”, сотрудники полиции УП района “Алматы” установили, что карту нашел 33-летний мужчина в автобусе.

Вместо того, чтобы вернуть ее или связаться с банком, он решил воспользоваться чужими деньгами для своих нужд.

Совершая покупки в магазинах столицы, злоумышленник причинил материальный ущерб в размере более 71 тысячи тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские также установили его причастность к карманным кражам, совершенным в общественном транспорте столицы.

Полиция напоминает о том, что присвоение чужого имущества, в том числе найденной банковской карты, влечет за собой уголовную ответственность. Если вы нашли чужую карту, немедленно обратитесь в полицию или свяжитесь с банком.





