Мужчина со спущенными штанами снимал на видео детей и задавал неприличные вопросы
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
252Фото: Rutube
В Экибастузе очевидцы сняли на видео неадекватное поведение мужчины на соревнованиях в спорткомплексе "Жасыбай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"Мужчина представился журналистом, снимал на видео детей со спущенными штанами. Также задавал неприличные вопросы детям", - пишет инстаграм аккаунт ekibasvteme.
Полицейскими личность мужчины установлена. Гражданин признан судом недеспособным, состоит на учёте в медицинском учреждении.
О данном факте сообщено в акимат г. Экибастуза для проведения соответствующей разъяснительной работы с опекуном.
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