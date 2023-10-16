  • 16 Октября, 17:52
  • BAIGENEWS

Мужчина со спущенными штанами снимал на видео детей и задавал неприличные вопросы

Сегодня, 16:40
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Rutube Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
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Фото: Rutube

В Экибастузе очевидцы сняли на видео неадекватное поведение мужчины на соревнованиях в спорткомплексе "Жасыбай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

"Мужчина представился журналистом, снимал на видео детей со спущенными штанами. Также задавал неприличные вопросы детям", - пишет инстаграм аккаунт ekibasvteme.

Полицейскими личность мужчины установлена. Гражданин признан судом недеспособным, состоит на учёте в медицинском учреждении.

О данном факте сообщено в акимат г. Экибастуза для проведения соответствующей разъяснительной работы с опекуном.

 
 
 
 
 
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Публикация от Экибас в Теме 😎 | 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 ™ (@ekibasvteme)

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