Мужчина со спущенными штанами снимал на видео детей и задавал неприличные вопросы

В Экибастузе очевидцы сняли на видео неадекватное поведение мужчины на соревнованиях в спорткомплексе "Жасыбай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

"Мужчина представился журналистом, снимал на видео детей со спущенными штанами. Также задавал неприличные вопросы детям", - пишет инстаграм аккаунт ekibasvteme.

Полицейскими личность мужчины установлена. Гражданин признан судом недеспособным, состоит на учёте в медицинском учреждении.

О данном факте сообщено в акимат г. Экибастуза для проведения соответствующей разъяснительной работы с опекуном.