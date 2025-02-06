Мужчину оштрафовали за умышленное повреждение шлагбаума во дворе одного из жилых комплексов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд столицы.

Инцидент произошёл 1 февраля 2025 года.

"В ходе судебного заседания правонарушитель не оспаривал совершение правонарушения, в содеянном раскаялся и пояснил, что подрабатывая доставщиком, не знал, как заехать во двор дома. В связи с чем вручную поднял шлагбаум и тем самым его повредил. Материальный ущерб им не возмещён. Согласно дефектному акту, предоставленному суду председателем ОСИ, сумма причинённого ущерба составляет 15 тысяч тенге", – сообщили в суде.

Санкция части 1 статьи 147-1 КоАП предусматривает штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от 5 до 20 суток. Мужчине суд назначил наказание в виде штрафа в 50 МРП.

Постановление не вступило в законную силу.