  • 6 Февраля, 06:20
  • BAIGENEWS

Мужчина сломал шлагбаум в ЖК Астаны и попал под суд

Мужчина пояснил, что подрабатывая доставщиком, не знал, как заехать во двор дома.

Сегодня, 05:50
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Мужчину оштрафовали за умышленное повреждение шлагбаума во дворе одного из жилых комплексов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд столицы.

Инцидент произошёл 1 февраля 2025 года.

"В ходе судебного заседания правонарушитель не оспаривал совершение правонарушения, в содеянном раскаялся и пояснил, что подрабатывая доставщиком, не знал, как заехать во двор дома. В связи с чем вручную поднял шлагбаум и тем самым его повредил. Материальный ущерб им не возмещён. Согласно дефектному акту, предоставленному суду председателем ОСИ, сумма причинённого ущерба составляет 15 тысяч тенге", – сообщили в суде.

Санкция части 1 статьи 147-1 КоАП предусматривает штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от 5 до 20 суток. Мужчине суд назначил наказание в виде штрафа в 50 МРП.

Постановление не вступило в законную силу.

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