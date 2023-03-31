Мужчина скончался за рулем и спровоцировал аварию в Актау

Авария с летальным исходом произошла в Актау сегодня, 30 марта.В 3Б микрорайоне водитель автомобиля Chevrolet Cruze столкнулся с припаркованной Chevrolet Lacetti.

"Как выяснилось, водителю первого автомобиля стало плохо за рулем и он совершил столкновение. По предварительным данным, предположительно, у водителя произошел сердечный приступ - он скончался за рулем", - отметили в полиции.