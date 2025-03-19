Женщина умерла до приезда скорой помощи после инъекции, сделанной ее супругом. Инцидент произошел 16 марта в одном из домов на улице Жибек Жолы в Шымкенте, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили, что по данному факту ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, мужчина пытался ввести жене лекарство, но, вероятно, допустил ошибку. Состояние женщины резко ухудшилось, и она скончалась еще до прибытия медиков.

Следственные органы выясняют, был ли укол сделан в медицинских целях или имел место другой фактор, приведший к летальному исходу. В настоящее время по факту проводится расследование.