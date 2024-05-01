Мужчина с самурайским мечом напал на прохожих и убил подростка в Лондоне

Человек, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих на востоке Лондона, убил 13-летнего мальчика и ранил несколько человек, включая полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Около семи утра в полицию поступили сообщения о том, что в Хейноте автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

"У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером", — рассказал в радиоэфире Би-би-си местный житель Крис Бейтс.

Глава лондонской полиции Стюарт Белл сказал на пресс-конференции, что в результате этого происшествия в лондонском районе Хейнот погиб 13-летний мальчик и ранены еще четыре человека, включая двоих полицейских.

Все четверо раненых доставлены в больницу. По словам Стюарта Белла, угрозы для их жизни ранения, по предварительной информации, не представляют.

Известно, что полиция арестовала 36-летнего нападавшего. Полицейские не считают это нападение террористическим актом.

Заместитель комиссара лондонской полиции Луиза Рольф на пресс-конференции сказал, что нападавший по-прежнему находится в больнице, он официально арестован, но из-за его состояния еще не допрошен. При задержании его парализовали дистанционным электрошокером, тазером.