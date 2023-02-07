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Мужчина с оружием разгуливал по Талдыкоргану Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31
231

Мужчина с оружием разгуливал по Талдыкоргану

Полиция установила личность мужчины, разгуливающего с оружием в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz.

Им оказался страдающий с детства психическим заболеванием 35-летний местный житель. Мужчина состоит на специальном медицинском учёте, живёт с пожилым отцом.

"Пистолет оказался сувенирной зажигалкой, не представляющей какой-либо угрозы. Бригадой скорой помощи, вызванной по месту жительства участковым инспектором полиции, мужчина доставлен в городской психиатрический диспансер", - сообщает сайт Pоlisia.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента.

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#происшествия #Талдыкорган #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:31
231
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