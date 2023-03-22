Мужчина с ножом завёл школьников к себе домой и заставил отжиматься

Фото: pixabay.com

В Подмосковье мужчина завёл двух школьников к себе домой и, угрожая ножом, заставил отжиматься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "РЕН ТВ".

По данным источников, 20 марта в городе Одинцово двое мальчиков зашли в подъезд дома на Белорусской улице, где находится квартира одного из пострадавших.

"Внутри подъезда школьники наткнулись на мужчину, который схватил их и потащил в свою квартиру", — поделился источник.

Внутри мужчина достал нож и поднёс его к горлу мальчика. Он заставил обоих отжиматься и приседать, после чего отпустил.

Мама одного из пострадавших обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности мужчину.