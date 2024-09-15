Мужчина с ножом в животе выпрыгнул из окна в Актау

В социальных сетях распространяется видео с мужчиной, который спрыгнул с четвертого этажа жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл в доме №4, расположенном в 28А микрорайоне Актау.

Мужчина на видео вонзает в себя нож со словами "Я этого преступления не совершал" и спрыгивает с четвёртого этажа.

Видео прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

"Начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства. Выясняются все обстоятельства происшествия. Ведутся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее в Актау распространяли фейк об убийстве трёх человек.