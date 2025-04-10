На кадрах, быстро распространившихся в сети, мужчина с ножом стоит на третьем этаже дома в 5 микрорайоне и громко кричит детям: "Вон отсюда, пошли вон", передаёт BaigeNews.kz. В ответ к нему выходит женщина, но её попытки успокоить ситуацию заканчиваются тем, что он с силой затаскивает её обратно в квартиру, не сдерживаясь в оскорблениях. Видео прерывается в самый напряжённый момент, когда женщина пытается остановить его действия и урезонить агрессора.

В департаменте полиции Мангистау подтвердили информацию и сообщили, что мужчина помещен в психоневрологический диспансер.

Напомним, ранее мы сообщали, что полуголый мужчина устроил перфоманс перед зданием прокуратуры в Актау.