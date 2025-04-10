Мужчина с ножом пугал детей в Актау
Мужчина помещен в психоневрологический диспансер.
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
181Фото: noi.md
На кадрах, быстро распространившихся в сети, мужчина с ножом стоит на третьем этаже дома в 5 микрорайоне и громко кричит детям: "Вон отсюда, пошли вон", передаёт BaigeNews.kz. В ответ к нему выходит женщина, но её попытки успокоить ситуацию заканчиваются тем, что он с силой затаскивает её обратно в квартиру, не сдерживаясь в оскорблениях. Видео прерывается в самый напряжённый момент, когда женщина пытается остановить его действия и урезонить агрессора.
В департаменте полиции Мангистау подтвердили информацию и сообщили, что мужчина помещен в психоневрологический диспансер.
Напомним, ранее мы сообщали, что полуголый мужчина устроил перфоманс перед зданием прокуратуры в Актау.
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