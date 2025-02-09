Мужчина с ножом напал на прохожих в Дублине
Госпитализированы несколько человек.
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Несколько человек пострадали в воскресенье днём в районе Стоунибаттер в Дублине. На прохожих напал неизвестный мужчина с ножом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Irish Times.
Известно, что преступник ранил троих человек. Одна из жертв подверглась нападению в дверях своего дома после возвращения домой. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
Полиция объявила план-перехват. Местным жителям было приказано зайти в свои дома и не выходить на улицу, после чего на Оксмантаун-роуд и Найл-стрит в Дублине прибыли экстренные службы.
Впоследствии подозреваемый был задержан неподалёку, на Мейнор-Плейс, после обыска, проведённого полицией. Известно, что, когда его арестовывали, он скрывал лицо.
"На данный момент опасности для общества нет", - говорится в заявлении правоохранителей.
Полиция в данный момент не характеризует нападение как теракт, отмечает издание. Угрозы для жизни пострадавших нет.
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