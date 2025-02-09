Несколько человек пострадали в воскресенье днём в районе Стоунибаттер в Дублине. На прохожих напал неизвестный мужчина с ножом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Irish Times.

Известно, что преступник ранил троих человек. Одна из жертв подверглась нападению в дверях своего дома после возвращения домой. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Полиция объявила план-перехват. Местным жителям было приказано зайти в свои дома и не выходить на улицу, после чего на Оксмантаун-роуд и Найл-стрит в Дублине прибыли экстренные службы.

Впоследствии подозреваемый был задержан неподалёку, на Мейнор-Плейс, после обыска, проведённого полицией. Известно, что, когда его арестовывали, он скрывал лицо.

"На данный момент опасности для общества нет", - говорится в заявлении правоохранителей.

Полиция в данный момент не характеризует нападение как теракт, отмечает издание. Угрозы для жизни пострадавших нет.