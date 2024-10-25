Мужчина с ножом напал на покупателей супермаркета в Санкт-Петербурге
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В помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов в российском Санкт-Петербурге злоумышленник напал на посетителей и нанёс им удары ножом. Пострадали пять человек и сам нападавший, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленником оказался 44-летний местный житель. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
Известно, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Директор НИИ им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский общил журналистам, что мужчина находится в остром психозе, в его анализах алкоголь не обнаружен.
"Нападавший находится в остром психозе. <…> Он уже обследованный, ему компьютерная томография сделана, взяты все анализы. Первые показатели такие, что у него алкоголя не обнаружено. Но все остальные анализы, связанные с токсикологией, будут полностью сделаны где-то в течение нескольких часов, 2-3 часа обычно занимает полноценное обследование такого пациента с психозом. Он изолирован в специализированном отделении", — сказал Мануковский.
Врач уточнил, у нападавшего также есть колото-резаное ранение кистей, а также ушиб головы легкой степени.
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