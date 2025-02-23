Мужчина напал с ножом на демонстрантов во время акции в поддержку Демократической Республики Конго в оживленной части Мюлуза, на востоке Франции. Нападавший, 37-летний уроженец Алжира, был задержан на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AFP.

Как сообщает агентство, двое сотрудников охранной фирмы были тяжело ранены ножом: один - в шею, другой - в грудь. Случайный прохожий, оказавшийся рядом, был смертельно ранен. Еще трое человек получили легкие ранения. Погибшим оказался 69-летний гражданин Португалии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что это нападение - "исламистский террористический акт". По данным прокуратуры, задержанный был включен в список лиц, подозреваемых в терроризме, и ранее в отношении него было принято решение о депортации. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что власти страны предприняли несколько попыток экстрадировать подозреваемого, но Алжир отказался принять его.

Эти трагические события вызвали волну обсуждений и обеспокоенности относительно угрозы терроризма и мер безопасности в стране.