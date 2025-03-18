Мужчина с муляжом взрывного устройства задержан в аэропорту Астаны
Его дело рассмотрели в суде.
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Мужчину, принёсшего муляж взрывного устройства в здание аэропорта, осудили в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что у гражданина П. в Международном аэропорту Астаны при прохождении досмотра обнаружили муляж взрывного устройства.
"Он осознанно нарушил общественный порядок, спокойствие физических лиц и технические процессы аэропорта, что привело к объявлению тревоги с эвакуацией пассажиров и работников аэропорта, в результате чего произошла задержка рейсов", - сообщили в суде.
П. признал факт правонарушения, раскаялся в содеянном и пообещал, что впредь не будет допускать подобных нарушений.
Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.
При назначении наказания суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство.
Постановлением суда П. признан виновным, ему назначен адмарест сроком на 15 суток.
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