Мужчину, принёсшего муляж взрывного устройства в здание аэропорта, осудили в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что у гражданина П. в Международном аэропорту Астаны при прохождении досмотра обнаружили муляж взрывного устройства.

"Он осознанно нарушил общественный порядок, спокойствие физических лиц и технические процессы аэропорта, что привело к объявлению тревоги с эвакуацией пассажиров и работников аэропорта, в результате чего произошла задержка рейсов", - сообщили в суде.

П. признал факт правонарушения, раскаялся в содеянном и пообещал, что впредь не будет допускать подобных нарушений.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.

При назначении наказания суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство.

Постановлением суда П. признан виновным, ему назначен адмарест сроком на 15 суток.