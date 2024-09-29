  • 29 Сентября, 18:46
  • BAIGENEWS

Мужчина с мачете поджёг два здания и ранил более 30 человек в Германии

Сегодня, 17:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
bild.de Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
106
Фото: bild.de

41-летний гражданин Сирии стал разъезжать по городу Эссен на фургоне, протаранил два магазина, поджёг два жилых здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild. 

Сообщается как минимум о 31 раненом, среди них восемь детей. Большинство из них получили ожоги при пожарах.

Затем мужчина стал бегать по городу с мачете. Во дворе одного из магазинов его задержала полиция. Сегодня он предстанет перед судом. Его мотивы неизвестны.

Самое читаемое

Наверх