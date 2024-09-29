Мужчина с мачете поджёг два здания и ранил более 30 человек в Германии

41-летний гражданин Сирии стал разъезжать по городу Эссен на фургоне, протаранил два магазина, поджёг два жилых здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Сообщается как минимум о 31 раненом, среди них восемь детей. Большинство из них получили ожоги при пожарах.

Затем мужчина стал бегать по городу с мачете. Во дворе одного из магазинов его задержала полиция. Сегодня он предстанет перед судом. Его мотивы неизвестны.