Мужчина с мачете поджёг два здания и ранил более 30 человек в Германии
Сегодня, 17:56
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Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
106Фото: bild.de
41-летний гражданин Сирии стал разъезжать по городу Эссен на фургоне, протаранил два магазина, поджёг два жилых здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Сообщается как минимум о 31 раненом, среди них восемь детей. Большинство из них получили ожоги при пожарах.
Затем мужчина стал бегать по городу с мачете. Во дворе одного из магазинов его задержала полиция. Сегодня он предстанет перед судом. Его мотивы неизвестны.
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