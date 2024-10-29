Вместо учебы срок: мужчина с бензопилой совершил разбойное нападение на АЗС

Инцидент произошел на автозаправочной станции на проспекте Абая в городе Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Вечером 19 июля в помещение АЗС, где в том числе продавали продукты, зашел необычный клиент — с неким подобием маски на лице. Подойдя к прилавку, он вдруг направил на кассира и охранника заведенную бензопилу. Швырнул на стол черный полиэтиленовый пакет и что-то сказал испуганной женщине, но та ничего не услышала из-за заведенного инструмента. Злоумышленник жестом показал на кассу. Кассир поняла, что ему нужны деньги, но от страха отпрянула назад.

Тогда охранник со словами: "Ты что делаешь? Перестань!" стал хватать с прилавков металлические банки с консервами и швырять их в агрессора. Одна банка угодила в бензопилу, и та заглохла.

Посетитель пошел к выходу, тогда осмелевшие кассир и охранник вытолкали его в тамбур и нажали тревожную кнопку. Злоумышленник убежал. Когда его задержали, тот отпираться не стал и заявил, что хотел ограбить АЗС, потому как ему нужны были деньги для поступления в вуз. По словам 20-летнего парня, он тщательно готовился к преступлению. Сам он живет в частном секторе в районе департамента юстиции (проспект Шакарима), на улице Бурова он арендовал квартиру, куда привез бензопилу и специально подготовленную одежду. Вызвал такси, вышел в районе департамента полиции, дошел до берега Ульбы, там переоделся, натянул на лицо футболку и отправился на АЗС.

Парню предъявили обвинение в разбое. Суд первой инстанции назначил ему три года лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.