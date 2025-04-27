В британском городе Лидс 38-летний местный житель с арбалетом и пневматическим оружием напал на прохожих, в результате чего трое человек получили ранения. Как сообщили в полиции Йоркшира, две женщины находятся в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz.

Нападавшего задержали на месте происшествия. По данным полиции, он также нанёс себе травмы и был госпитализирован. Из-за характера инцидента расследование передано подразделению по борьбе с терроризмом.

"Из-за обстоятельств происшествия ведущую роль в расследовании взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом", — сообщил начальник антитеррористического отдела Джеймс Данкерли.

По данным The Telegraph, нападение произошло на улице Отли Роуд во время традиционного барного тура, в рамках которого студенты, завершившие семестр, посещают последовательно 19 пабов и баров. Подтверждения того, что целью атаки были именно участники мероприятия, полиция пока не предоставила.