Мужчина разгромил алтарь над гробницей Святого Петра в Ватикане
Вандал залез на алтарь, повалил ногой золотые канделябры.
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Мужчина в маске ворвался в одно из самых священных мест Ватикана и устроил там погром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Он залез на алтарь в соборе Святого Петра и повалил ногой золотые канделябры, после чего стянул белый балдахин. Туристы в Ватикане в ужасе наблюдали за тем, как мужчина осквернял место поклонения, пока его не задержала полиция. Выяснилось, что вандалом оказался гражданин Румынии.
Алтарь считается одним из самых священных мест в христианстве, поскольку он был построен над гробницей святого Петра, который, согласно религиозной традиции, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
Реликвия покрыта 29-метровым балдахином с четырьмя бронзовыми колоннами и навесом, созданными итальянским скульптором Джан Лоренцо Бернини.
По сети разошлись видео с места происшествия. Отмечается, что Папа Римский не присутствовал при инциденте.
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