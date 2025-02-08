Мужчина в маске ворвался в одно из самых священных мест Ватикана и устроил там погром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Он залез на алтарь в соборе Святого Петра и повалил ногой золотые канделябры, после чего стянул белый балдахин. Туристы в Ватикане в ужасе наблюдали за тем, как мужчина осквернял место поклонения, пока его не задержала полиция. Выяснилось, что вандалом оказался гражданин Румынии.

Алтарь считается одним из самых священных мест в христианстве, поскольку он был построен над гробницей святого Петра, который, согласно религиозной традиции, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Реликвия покрыта 29-метровым балдахином с четырьмя бронзовыми колоннами и навесом, созданными итальянским скульптором Джан Лоренцо Бернини.

По сети разошлись видео с места происшествия. Отмечается, что Папа Римский не присутствовал при инциденте.