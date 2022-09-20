Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции в ВКО

Фото: polisia.kz

Мужчина, вымогавший у жителя ВКО 500 тысяч тенге, разбрасывал деньги, убегая от полиции во время задержания в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, мужчина воспользовавшись своим физическим превосходством, вымогал 500 тысяч тенге у 20-летнего жителя села Берёзовка. Подозреваемого задержали в ходе операции, к которой привлекли сотрудников спецподразделения.

"После передачи полмиллиона тенге задержали подозреваемого, который при виде стражей правопорядка стал скрываться, по пути избавляясь от вещественных доказательств. Злоумышленник дал признательные показания, у него были изъяты денежные средства, подтверждающие его противоправные действия", - говорится в сообщении полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его действия квалифицируются по статье 194 части 1 УК РК - "Вымогательство", предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет, отметили в полиции.