Мужчина разбился насмерть, прыгнув с моста в Кызылорде

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полиция Кызылорды расследует дело по статье "доведение до самоубийства", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

17 декабря около полуночи на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестный пытается совершить суицид, спрыгнув с моста, расположенного на левобережье Кызылорды.

"По данному сообщению, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что, к сожалению, гражданин погиб. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.