open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:13
124
Сегодня, 14:13
124
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчина разбился насмерть, прыгнув с моста в Кызылорде

Полиция Кызылорды расследует дело по статье "доведение до самоубийства", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

17 декабря около полуночи на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестный пытается совершить суицид, спрыгнув с моста, расположенного на левобережье Кызылорды.

"По данному сообщению, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что, к сожалению, гражданин погиб. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #суицид #Кызылорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:13
124
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх