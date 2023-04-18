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polisia.kz Сегодня, 22:42
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Сегодня, 22:42
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Фото: polisia.kz

Мужчина разбился на угнанной машине в Астане

Водитель Subaru погиб в ДТП с грузовиком в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Водитель, следуя по проспекту Тлендиева, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с большегрузом Howo, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП управлявший Subaru мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции. 

Стражи порядка выяснили, что Subaru была угнана.

По факту начали досудебное расследование.

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Сегодня, 22:42
95
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