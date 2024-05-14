Мужчина разбил припаркованные автомашины в Уральске
Вчера, 23:35
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Вчера, 23:35Вчера, 23:35
137Фото: скриншот видео
В Уральске мужчина разбил несколько припаркованных у многоэтажного дома автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.
Судя по видео, хулиган орудовал ночью. Он задержан.
"Установлено, что он находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением снотворных средств. Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие", – сообщили в полиции.
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