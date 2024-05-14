  • 15 Мая, 01:02
  • BAIGENEWS

Мужчина разбил припаркованные автомашины в Уральске

Вчера, 23:35
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:35
Вчера, 23:35
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Фото: скриншот видео

В Уральске мужчина разбил несколько припаркованных у многоэтажного дома автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.

Судя по видео, хулиган орудовал ночью. Он задержан.

"Установлено, что он находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением снотворных средств. Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие", – сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от PoliceWestKZ (@policebqo)

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