Мужчина разбил припаркованные автомашины в Уральске

В Уральске мужчина разбил несколько припаркованных у многоэтажного дома автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.

Судя по видео, хулиган орудовал ночью. Он задержан.

"Установлено, что он находился в состоянии токсикоманического опьянения, вызванного употреблением снотворных средств. Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие", – сообщили в полиции.