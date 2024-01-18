Мужчина ранил из ружья двух человек в Щучинске
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25-летнего жителя Щучинска осудили за незаконное хранение оружия и нанесение тяжкого вреда здоровью двух человек, передаёт BaigeNews.kz.
Молодой человек сообщил, что нашёл обрез ружья с двумя патронами. Оружие он хранил дома или возил в машине под сиденьем.
Однажды в ходе драки мужчина использовал обрез - произвел неприцельный выстрел. В результате ранения получили два человека. Сам стрелявший скрылся, чтобы перепрятать оружие и второй патрон.
"Двое потерпевших получили тяжкий вред здоровью. Судом Ч. признан виновным в незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия и патронов к нему и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью двух лиц из хулиганских побуждений. При назначении наказания суд учёл молодой возраст, отсутствие судимости, частичное признание вины и раскаяние, добровольную выдачу оружия в ходе следствия", - сообщили в суде.
Ч. назначили 6,5 года лишения свободы. Гражданский иск одного потерпевшего в части материального ущерба удовлетворён в полном объёме и взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 000 тенге. Вторым потерпевшим иск не заявлен.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
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