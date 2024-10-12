Мужчина пытался провезти мобильные телефоны в колонию Шымкента

В Шымкенте водитель автомашины ГАЗель, доставивший строительные материалы в колонию, пытался провезти на ее территорию запрещенные предметы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе досмотра машины караульные обнаружили, что привезенные деревянные и фанерные доски оказались не простыми. Между ними были найдены, тщательно спрятанные, 24 мобильных телефона, семь SIM-карт, четыре пары наушников AirPods, четыре пары проводных наушников и семь зарядных устройств", - сообщили полицейские.

В ДП сообщили, что по данному факту проводятся соответствующие мероприятия, и водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.