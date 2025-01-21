В суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который пытался незаконно продать свою почку, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подсудимый У. в июне 2024 года, будучи безработным и не имея постоянного источника дохода, разместил объявление в Telegram-канале о продаже одной своей почки за 9 000 000 тенге.

В сентябре на объявление откликнулась свидетель Б., которая сотрудничала с правоохранительными органами. Стороны пришли к соглашению о купле-продаже. После прохождения необходимых медицинских обследований подсудимого задержали при получении от свидетеля 5 000 000 тенге.



Мужчина признал вину в полном объёме.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд признал раскаяние и наличие у подсудимого малолетних детей.

Приговором суда У. признан виновным по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 116 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. С применением правил статьи 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.