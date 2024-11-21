Мужчина пырнул ножом контролера автобуса в Алматы
Произошедшее прокомментировали в полиции.
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В Алматы задержали мужчину, напавшего с ножом на контролёра автобуса, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях. Произошедшее прокомментировали в полиции.
"В Наурызбайском районе Алматы полицейскими задержан 38-летний мужчина, напавший с ножом на контролёра общественного транспорта. Преступление совершено на конечной остановке автобуса. Контролёр сделал замечание прохожему, курившему в неположенном месте. Между мужчинами произошла ссора. Прохожий забежал в салон автобуса и нанёс ножевое ранение своему оппоненту", - сообщил замначальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
Бригадой "скорой помощи" контролёр экстренно госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан "по горячим следам". Он водворён в изолятор временного содержания. Орудие преступления - кухонный нож изъят.
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